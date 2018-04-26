ПМЭФ-2018 анонсировал программу культурных мероприятий

Участников Петербургского международного экономического форума, который состоится 24–26 мая 2018 года, наряду с плотным деловым графиком ожидает насыщенная культурная программа.

23 мая на сцене Михайловского театра состоится гала-концерт в поддержку борьбы с онкологическими заболеваниями, в Музее Фаберже будет организован благотворительный вечер, где выступят всемирно известная пианистка Мира Евтич и симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева, а в Гербовом зале Государственного Эрмитажа концертом «Выдающиеся голоса XXI века» откроется музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга».

24 мая в рамках перекрестного года России и Японии на сцене Концертного зала Мариинского театра выступит японский ансамбль AUN J Classic Orchestra. В галерее искусств KGallery пройдет торжественное открытие выставки «Космос. Истории людей», а в комплексе «Метрополя» участники Форума смогут выступить в роли знатоков на интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». В тот же день в Михайловском театре пройдет прием с участием пианиста Бориса Березовского.

25 мая в Президентской библиотеке состоится благотворительный гала-концерт с участием солиста Мариинского театра народного артиста РФ Владимира Галузина, лауреатов международных конкурсов юных вокалистов Елены Образцовой, известного виолончелиста и народного артиста РФ Сергея Ролдугина.

В Концертном зале Мариинского театра выступит хор туринского Театра Реджо, на Новой сцене Мариинского театра пройдет совместное выступление оркестра Дрезденской государственной капеллы и прославленного пианиста Дениса Мацуева, а на основной сцене Мариинского театра состоится гала-концерт к 200-летию Мариуса Петипа.

Торжественное мероприятие от имени губернатора Санкт-Петербурга для гостей и участников ПМЭФ-2018 пройдет 26 мая на Дворцовой площади и завершится гала-концертом «Классика на Дворцовой».

В Эрмитаже будет организована выставка «Инновация как художественный прием».

В дни работы Форума ведущие музеи Санкт-Петербурга и пригородов откроют свои двери для участников Форума по предъявлению бейджа.

В рамках празднования 315-летия со дня основания Санкт-Петербурга состоится карнавальное шествие первого Санкт-Петербургского международного фестиваля циркового искусства, Петербургский международный парад ретротранспорта и мототехники, парад духовых оркестров и оркестров барабанщиков, светомузыкальное шоу «Поющие мосты» и праздничный фейерверк.

«Культурная программа Форума в этом году наполнена значительным количеством ярких и интересных мероприятий, часть из которых пройдет на благотворительной основе. Надеюсь, что они доставят участникам и гостям Форума массу приятных впечатлений и воспоминаний», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков.

