Экономика
 
Последние новости
Путин рассказал о создателях новейшего российского оружия
Птиц лишили крыльев ради забавы
Дождь и подготовка к параду Победы парализовали Москву  
На человека на месте крушения вертолета упал второй вертолет
У домогавшегося юной биатлонистки тренера обнаружились новые жертвы
Путин познакомился с сингулярностью
Российский олигарх отказался идти на поводу у США
Обнародованы обстоятельства смерти актера из «Сватов»
США пообещали усилиться в Сирии
Названа неожиданная польза пищевой соды
Новости партнеров

ПМЭФ-2018 анонсировал программу культурных мероприятий

Перейти в «Мою Ленту»

Участников Петербургского международного экономического форума, который состоится 24–26 мая 2018 года, наряду с плотным деловым графиком ожидает насыщенная культурная программа.

23 мая на сцене Михайловского театра состоится гала-концерт в поддержку борьбы с онкологическими заболеваниями, в Музее Фаберже будет организован благотворительный вечер, где выступят всемирно известная пианистка Мира Евтич и симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева, а в Гербовом зале Государственного Эрмитажа концертом «Выдающиеся голоса XXI века» откроется музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга».

24 мая в рамках перекрестного года России и Японии на сцене Концертного зала Мариинского театра выступит японский ансамбль AUN J Classic Orchestra. В галерее искусств KGallery пройдет торжественное открытие выставки «Космос. Истории людей», а в комплексе «Метрополя» участники Форума смогут выступить в роли знатоков на интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». В тот же день в Михайловском театре пройдет прием с участием пианиста Бориса Березовского.

25 мая в Президентской библиотеке состоится благотворительный гала-концерт с участием солиста Мариинского театра народного артиста РФ Владимира Галузина, лауреатов международных конкурсов юных вокалистов Елены Образцовой, известного виолончелиста и народного артиста РФ Сергея Ролдугина.

В Концертном зале Мариинского театра выступит хор туринского Театра Реджо, на Новой сцене Мариинского театра пройдет совместное выступление оркестра Дрезденской государственной капеллы и прославленного пианиста Дениса Мацуева, а на основной сцене Мариинского театра состоится гала-концерт к 200-летию Мариуса Петипа.

Торжественное мероприятие от имени губернатора Санкт-Петербурга для гостей и участников ПМЭФ-2018 пройдет 26 мая на Дворцовой площади и завершится гала-концертом «Классика на Дворцовой».

В Эрмитаже будет организована выставка «Инновация как художественный прием».

В дни работы Форума ведущие музеи Санкт-Петербурга и пригородов откроют свои двери для участников Форума по предъявлению бейджа.

В рамках празднования 315-летия со дня основания Санкт-Петербурга состоится карнавальное шествие первого Санкт-Петербургского международного фестиваля циркового искусства, Петербургский международный парад ретротранспорта и мототехники, парад духовых оркестров и оркестров барабанщиков, светомузыкальное шоу «Поющие мосты» и праздничный фейерверк.

«Культурная программа Форума в этом году наполнена значительным количеством ярких и интересных мероприятий, часть из которых пройдет на благотворительной основе. Надеюсь, что они доставят участникам и гостям Форума массу приятных впечатлений и воспоминаний», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Экономика00:0225 апреля

Халявы не будет

Эта страна раздавала деньги даром. А так можно было?
17:53Сегодня

Российский министр пожаловался на утаивание зарплат чиновников

16:55Сегодня

Подсчитаны потери Германии от антироссийских санкций США

16:3524 апреля

Глава BP рассказал об аполитичных отношениях с «Роснефтью»

Экономика00:0022 апреля
Джефф Безос

Все продам

Самого богатого человека мира давят Трамп и Роскомнадзор. Миллиарды не помогут
14:41Сегодня

«М.Видео» прибрала к рукам «Эльдорадо»

14:3023 апреля

В ЯМЭФ-2018 приняло участие более трех тысяч человек

15:43Сегодня

Кремль нашел лукавого в поисках офшоров россиян

Экономика15:4717 апреля

Регионы просят тепла

Как может измениться рынок теплоэнергетики к 2025 году
11:48Сегодня

Судьба «Русала» оказалась в руках Европы

12:16 9 апреля

Почти три четверти россиян заявили о поддержке атомной энергетики

13:57Сегодня

России предрекли усугубление отставания из-за контрсанкций

Россия
«Лучше бы умер. Нет человека — нет проблемы»
Российским больным отказывают в лечении и обрекают на страдания
«Это война против собственного народа»
Россия решила ответить на санкции. Тысячи россиян лишатся лекарств и умрут
Укажут место
Каким будет новое правительство России
Биржевую площадь благоустроили в рамках программы «Моя улица»
«Слежку» российских дипломатов за эмигрантами сочли паранойей
Пытки и угрозы изнасилованием в полиции оценили в три тысячи рублей
Песков вступился за МЧС после пожара в «Зимней вишне»
Все материалы
Мир
Папка с усами
Асад предает Россию ради Ирана и уничтожает тысячи сирийцев. Ему можно
Австрия признала беспомощность перед неонацистами
США пообещали усилиться в Сирии
Схватку боевиков ИГ и сирийской армии сняли с беспилотника
Москва потребовала от США вернуть захваченное
На российской авиабазе в Сирии заметили нового «Тора»
Нищий рай
Куба тянется к Америке и забыта Россией. Кастро — всё
Все материалы
Бывший СССР
«Мы сделали последний шаг»
Почему армяне вышли на улицы и будут бороться до конца
Раскрыты потери украинской армии в Донбассе
Теперь заживут
Армяне прогнали Саргсяна. Празднует вся страна
Депутаты парламента Армении начали переходить на сторону оппозиции
Армянская оппозиция объявила о начале «второго раунда революции»
Президентский отжим
Порошенко припомнили старые грехи. Теперь у него серьезные проблемы
Богатейший грузин решил вернуться в политику
Все материалы
Экономика
Халявы не будет
Эта страна раздавала деньги даром. А так можно было?
Российский министр пожаловался на утаивание зарплат чиновников
Подсчитаны потери Германии от антироссийских санкций США
Андрей Романенко«Страх — основное, что мешает начать крупное дело»
Основатель компании «Эвотор» о важных составляющих бизнеса
Джефф БезосВсе продам
Самого богатого человека мира давят Трамп и Роскомнадзор. Миллиарды не помогут
«М.Видео» прибрала к рукам «Эльдорадо»
Кремль нашел лукавого в поисках офшоров россиян
Все материалы
Силовые структуры
Вор в законе Мераб Асанидзе (Чикора)Воры без границ
В Европе устроили облаву на грузинских авторитетов. Взяли всех
Дмитрий Захарченко«Может быть, их просто подкинули»
Полковник Захарченко — о миллиардах, кознях спецслужб и одиночестве арестанта
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Бывшему мэру Ярославля сократили срок
Уральская псевдомодель выманила у поляка восемь миллионов рублей
Разработчики беспилотника-гиганта обратились к Путину из-за ареста начальника
Следователи заинтересовались обогащением тюремщиков на миллиард рублей
Все материалы
Наука и техника
Русский могильщик
Российские спутники-убийцы готовы начать войну в космосе
Лев Троцкий«Еврей правит вами, русскими христианами»
Почему Троцкий проиграл Сталину
Папа, не надо!
Бородатый мужик увел ребенка в лес и заставил убивать: God of War
Ученые МГУ объяснили живучесть вирусов
Названа неожиданная польза пищевой соды
Из GTA удалили Цоя, Басту и «Ранеток»
Морская пехота США признала уязвимость перед Россией
Все материалы
Спорт
Мария ШараповаСтоны не помогут
Шарапова сменила тренера и опять проиграла. Когда это закончится?
Определен основной вратарь сборной России на чемпионате мира по хоккею
Россияне посмеялись над девизом сборной на чемпионате мира-2018
Аргентинский футболист промахнулся с метра по пустым воротам
Юная биатлонистка раскрыла подробности домогательств тренера
На финал Кубка России по футболу завлекут бесплатными билетами
Юной биатлонистке предложили карьеру в обмен на интим
Все материалы
Культура
«Многие убеждены, что Россия всем козлам надает по щам»
Шым из «Касты» о наркотиках Басты, Роскомнадзоре и скрепах
«Настоящие чувства — пятичасовая **** под спидами»
Рэп, секс, алкоголь и криминал в песнях «Иванушек International» на ксанаксе
«Женщине не следует гулять»
Убийства, несчастная любовь и неравный брак в трех главных романах весны
Автор «Игры престолов» вместо обещанного продолжения выпустит учебник истории
Паук из «Коррозии металла» рассказал об отравлении цианистым калием
Умер актер из «Дня рождения Буржуя»
Варум отказалась от песни «Зимняя вишня» из-за пожара в Кемерове
Все материалы
Интернет и СМИ
Ирония 90-х
Подвыпившие чиновники, обнаженные тусовщицы и русский бунт
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
Арестантский канал един
Сидельцы покоряют YouTube и учат молодежь жить по понятиям
Самбурская унизила бывшую ведущую «Ревизорро» Елену Летучую
Дворкович похвастался исправно работающим Telegram
Пользователи сети разглядели себя в рьяно извиняющемся судье
Предсказана сумма ущерба от войны России с Telegram
Все материалы
Ценности
Нашли дураков
Они заставляют людей отдавать последнее. Но их не существует
Ультраортодоксальные евреи-хасиды на празднике ПуримГорячие головы
Радикальных евреев боятся даже на родине. Они слишком модные
Время наглых
Секс-символы эпохи вареных джинсов, молодых богачей и всемогущего телевизора
Дизайнер воспользовался услугами проституток
Канадец вставил себе рога
Ким Кардашьян начала подворовывать у сестры
Инвалида лишили возможности примерить одежду в британском магазине
Все материалы
Путешествия
Дзебик и морские чудовища
Москвич на надувном катамаране съел акулу и повидал гигантских скатов
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Нестроевые командиры
Чем на самом деле живет Чечня: женщины, алкоголь и автомобили
Школьник украл кредитку родителей и улетел на Бали
Индейцы расправились с туристом за убийство их шаманки
Молодожены получили парковку вместо роскошной виллы
Турист приложился к кокаину на могиле Эскобара
Все материалы
Из жизни
Палец в рот не клади
Люди мечтают попробовать этот загадочный напиток. В нем плавает человечина
«Через 15 секунд вы умрете»
Он мечтал подарить людям смерть и изобрел будку самоубийств
Денежный водопад
Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Акулы поделились с крокодилом мертвым китом и попали на видео
Бывшая стриптизерша получила наследство от одного из клиентов
Утробу крокодила показали на видео изнутри
Двухлетний барабанщик стал звездой СМИ
Все материалы
Новинки Пекинского моторшоу
От поддельного «Гелендвагена» до золотого «Майбаха»
BMW, Skoda, Lexus и другие премьеры Пекина
Главные новинки автосалона в Китае — часть вторая
«Майбах», который не боится съехать с асфальта
Золото, чайник и 24-дюймовые колеса: все, что надо знать о внедорожном «Майбахе»
УАЗ против Jeep
Два внедорожника разных школ против русского бездорожья
Ford показал первое изображение нового Explorer
Седан и универсал Mercedes-Benz E-Class стали «заряженными» гибридами
Компания Bosch придумала способ спасти дизели
Все материалы
Московское бремя
Ад в Подмосковье отменяется. Там будет рай
Реальные бабки
Пенсионеров лишают жилья. Но они не сдаются
Дайте две
Цены на квартиры в России упали. Но можно сэкономить еще больше
Пермский альфонс уговорил женщину продать две квартиры и почку
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
В Крыму запретили строить жилье у моря
В московском метро задумали ввести паспортный контроль
Все материалы