Россияне посмеялись над девизом сборной на чемпионате мира-2018

Россиянам предложили выбрать официальный девиз футбольной сборной на домашнем чемпионате мира по футболу-2018. Опрос опубликован в официальном Twitter-аккаунте турнира.

— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 26 апреля 2018, 07:25

Болельщикам представили на выбор три варианта. «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой», «играй с открытым сердцем», «русские медведи движутся к победе». Однако у россиян возникли собственные альтернативы предложенным лозунгам.

«Ваши ожидания — это ваши проблемы!» — предложил пользователь @Gadjet1987.

«На дворе трава, на траве дрова!» — написал @Inquisitor_rus.

«Русские медведи движутся к победе, на пути Салах — бьет им прямо в пах))))», — предлагает @SerZhi34rus.

«И так сойдет», — написал @JuOffTheGame.

«"Главное не победа — главное участие!" — вот лучший девиз для сборной по футболу!» — предложил свой вариант @UncleZnu.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Соперниками российской сборной на групповом этапе станут команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

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