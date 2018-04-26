«М.Видео» прибрала к рукам «Эльдорадо»

Крупнейший российский ретейлер бытовой техники и электроники «М.Видео» закрыл сделку по покупке сети «Эльдорадо» за 45,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении на сайте торговой сети.

Ретейлер купил 100 процентов в «Эльдорадо» на свои средства, а также привлек кредит ВТБ. Уточняется, что процесс юридического объединения компаний будет завершен до конца первого квартала 2019 года. Оба бренда при этом сохранятся.

«Объединение "М.Видео" и "Эльдорадо" позволит увеличить охват клиентов как с точки зрения ценовой сегментации и категорий товаров, так и регионального покрытия», — говорится в сообщении.

В настоящее время «М.Видео» выступает самым крупным ретейлером электроники и бытовой техники с долей рынка 17,1 процента, доля «Эльдорадо» — около 8,8 процента рынка. В «М.Видео» планируют, что объединенный ретейлер будет контролировать до четверти всего рынка.

В начале апреля стало известно, что группа «Сафмар» Михаила Гуцериева, в которую входят обе сети, может стать монополистом на рынке розничных продаж электроники и бытовой техники. Тогда сообщалось, что «М.Видео» может выкупить бизнес «Медиа Маркт».

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