Группа «Сафмар» выставила на продажу недвижимости на 23 миллиарда рублей

Подконтрольная российскому миллиардеру Михаилу Гуцериеву и его семье промышленно-финансовая группа выставила на продажу активы в недвижимости примерно на 23 миллиарда рублей. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает Reuters, со ссылкой на свои источники на рынке недвижимости.

В группу «Сафмар» входит «Бинбанк», который, по данным рейтингового агентства Fitch, зафиксировал отток межбанковского фондирования в июле и июне текущего года, в основном компенсированный за счет репо с ЦБР. Холдинг ранее говорил, что банк может быть докапитализирован до конца 2017 года.

Отвечая на вопрос Reuters, связана ли распродажа недвижимости с ситуацией в Бинбанке, представитель «Сафмар» сказал, что группа неоднократно говорила о готовности продать непрофильные активы за подходящую цену. Однако это не подразумевает распродажу со скидкой.

Материалы по теме Игра в монополию После сделки с «М.Видео» группа «Сафмар» будет контролировать треть рынка

По данным агентства, в начале прошлой недели «Сафмар» провел встречу с консультантами по недвижимости, на которой Саид-Салам Гуцериев — брат Михаила Гуцериева — и топ-менеджмент группы представили брокерам список из сотен активов в недвижимости в разных регионах России.

Самый дорогой объект в списке, оцененный в 2,2 миллиарда рублей, — единственное в России здание, построенное по проекту Захи Хадид — бизнес-центр Dominion Tower общей площадью 21,5 тысячи квадратных метров в Москве.

Заха Хадид — выдающийся архитектор современности. В 2004 году она первая из женщин, получила Притцкеровскую премию, которая является аналогом Нобелевской среди архитекторов.