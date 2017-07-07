ФАС одобрила присоединение «Техносилы» к «Эльдорадо»

Группа «Самфар» получила от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России одобрение сделки по присоединению «Техносилы» к «Эльдорадо». Об этом сообщил совладелец группы Михаил Гуцериев, передает ТАСС.

«Пока имущество передашь, пока распродашь — может месяц, может год, может 1,5 [года] может [занять процесс присоединения]. Главное, что он запущен», — сказал Гуцериев.

В начале июня сын основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева и кандидат в совет директоров «Сафмар Ритейла» Саид Гуцериев сообщил «Интерфаксу»: «Скорее всего, бренд "Техносила" будет со временем уходить с рынка, "Техносила" будет ребрендироваться в "Эльдорадо" в ближайшее время, все к этому идет. Останется онлайн-платформа "Техносила", учитывая, что они сильны в этом направлении», — заявлял он.

Также в июне «Техносила» разослала поставщикам письменные предупреждения о том, что не сможет рассчитаться с долгами за поставленный товар из-за слияния «Эльдорадо» и «М.Видео». Сообщалось, что до 1 сентября все магазины сети будут закрыты, а сам ретейлер прекратит существование.

Финансовая группа «Сафмар» семьи Гуцериевых-Шишхановых получила контроль над торговой сетью «Техносила» в 2015 году после покупки МДМ Банка. К февралю 2017 года компания насчитывала 72 магазина и 133 пункта выдачи товаров.