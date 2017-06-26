«Техносила» предупредила поставщиков о невозможности рассчитаться по долгам

«Техносила» разослала поставщикам письменные предупреждения о том, что не сможет рассчитаться с долгами за поставленный товар из-за слияния «Эльдорадо» и «М.видео». Об этом сообщает «Деловой Петербург».

«Деньгами рассчитаться со всеми долгами в рамках договоров "Техносила" не сможет», — цитирует издание письмо.

Отмечается, что для решения проблемы с долгами ритейлер готов частично погасить долг, вернув поставщикам по себестоимости находящийся на складах товар. Другую часть долга компания предлагает погасить выручкой от распродажи оставшихся товаров со скидкой 50 процентов. Кроме того, частично компания готова возвращать долг в рассрочку до конца года или в течение месяца со скидкой в 30 процентов.

По словам одного из поставщиков, «Техносила» не оплачивала поставки в последние полгода, другой сообщил изданию, что сеть задержала оплату за три месяца.

До 1 сентября все магазины сети будут закрыты, а сам ритейлер прекратит существование, сообщает издание.

В начале июня сын основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева и кандидат в совет директоров «Сафмар Ритейла» Саид Гуцериев сообщил «Интерфаксу», что «Техносила» будет интегрирована в «Эльдорадо». «Скорее всего, бренд "Техносила" будет со временем уходить с рынка, «Техносила» будет ребрендироваться в «Эльдорадо» в ближайшее время, все к этому идет. Останется онлайн-платформа «Техносила», учитывая, что они сильные в этом направлении», — заявлял он.

Финансовая группа «Сафмар» семьи Гуцериевых-Шишхановых получила контроль над торговой сетью «Техносила» в 2015 году, после покупки «МДМ Банка». К февралю 2017 года компания насчитывала 72 магазина и 133 пункта выдачи товаров.