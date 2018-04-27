Украинец подавился куском сала и умер

В Киеве скончался мужчина, подавившийся салом. Об этом сообщает «Информатор».

Инцидент произошел днем 27 апреля недалеко от станции метро «Черниговская» на востоке города. Очевидцы рассказали, что мужчине было около 50 лет.

Первую помощь ему попытались оказать прохожие, а продавщица киоска «Бистро» вызвала врачей. Прибывшие в течение нескольких минут две бригады медиков реанимировали его около получаса, но не смогли спасти мужчину.

Сало не в первый раз становится причиной смерти людей. В апреле 2017 года в городе Фролово Волгоградской области сразу два человека насмерть подавились салом.

Пришедший в гости к сестре волгоградец во время застолья закусывал самогон куском сала, который оказался слишком большим, застрял на входе в пищевод, что и привело к смерти мужчины.

Похожая ситуация произошла с 62-летней жительницей города, которая во время ужина решила съесть кусочек сала и подавилась. Так как женщина находилась дома одна, помочь ей никто не смог, отмечал портал V1.ru.

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