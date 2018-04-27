Бьорндален выбрал новый вид спорта

Бывший биатлонист Уле Эйнар Бьорндален, завершивший спортивную карьеру в 44 года, примет участие в гонках на собачьих упряжках. Об этом сообщает VG.

«Наверное, это этот вид соревнований для меня оптимален, ведь всю работу сделают собаки. Не нужно напрягаться», — заявил Бьорндален.

Друг Бьорндалена, бывший лыжник и чемпион мира по гонкам на собачьих упряжках Свен Иван Моен отметил, что у 20-кратного чемпиона мира по биатлону трудностей возникнуть не должно. «Он уже приезжал сюда раньше. Бьорндален хорош во всем, что делает. К тому же он вырос на ферме и много знает о взаимодействии животных и людей», — заключил Моен.

3 апреля норвежский биатлонист объявил о завершении спортивной карьеры Помимо побед на Кубке мира Бьорндален принял участие в шести Олимпиадах, на пяти из которых завоевал 13 наград. Среди них восемь золотых медалей, четыре серебряных и одна бронзовая.

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