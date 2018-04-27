Попытавшийся раздобыть налоговую декларацию Трампа сыщик попал в тюрьму

Частного сыщика из Луизианы, попытавшегося за несколько недель до президентских выборов 2016 года раздобыть налоговую декларацию нынешнего президента США Дональда Трампа, приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что 32-летнему Джордану Хамлетту грозило до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 250 тысяч долларов. По словам судьи, вынесенный ему приговор «не имеет ничего общего с политикой».

Хамлетт извинился за случившееся и заявил суду, что сожалеет об этом. «Я пытался помочь и принял неправильное решение. Это была ошибка, жуткая ошибка», — сообщил он, отметив, что цена, которую ему пришлось заплатить за это, слишком высока. «Это стоило мне работы и дома», — добавил он.

Отмечается, что мужчина использовал программу, которая позволяет студентам, заполняющим формы на получение грантов, скачивать информацию о налогах. Для использования этой программы необходимо ввести номер социального страхования.

Американца обвинили в попытке выдать себя за другого человека, использовавшего чужой номер соцстрахования.

Трамп неоднократно отказывался публиковать свою налоговую декларацию. Противники американского лидера даже устраивали из-за этого акции протеста.

Президент США не обязан публиковать свою налоговую декларацию. Подобная традиция была введена в США после Джимми Картера.

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