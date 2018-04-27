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Предпраздничные шашлыки оказались несвежими

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В преддверии майских праздников эксперты Роскачества проверили имеющийся в продаже свиной шашлык и не нашли ни одного «идеального образца» из-за того, что производители используют несвежее мясо. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщила пресс-служба Роскачества.

«Распространенной проблемой при исследовании шашлыка стала общая бактериальная обсемененность; более того, некоторые товары даже издавали неприятный запах», — отмечается в сообщении ведомства. Роскачество рекомендует россиянам внимательно оценивать запах, и при малейшем подозрении на признаки порчи отказаться от употребления продукта.

При этом кишечных бактерий и других патогенных микроорганизмов, так же как и тяжелых металлов, пестицидов, радионуклидов, консервантов и растительных заменителей, в проверяемом шашлыке эксперты не обнаружили.

Причиной порчи мяса могло стать либо изначально плохое качество сырья, либо нарушение температурного режима хранения, отмечается в сообщении.

В рамках исследования удалось опровергнуть миф, что при производстве готового шашлыка используется мясо старых животных. Для этого эксперты провели химический анализ образцов.

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