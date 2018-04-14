Застолье помирило африканцев и грузин

В Тбилиси прошел товарищеский футбольный матч между местными жителями и студентами из Африки, которые устроили в минувшее воскресенье массовую драку. После матча состоялось примирительное застолье с вином и шашлыками, сообщает «Интерфакс».

Товарищеская игра завершилась ничьей (12:12). За местных жителей и африканских студентов сыграли председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси, бывший игрок итальянского «Милана» Каха Каладзе и президент Федерации футбола Грузии, бывший игрок германского «Шальке» Леван Кобиашвили.

Ранее, 9 апреля, сообщалось, что в Тбилиси местные жители атаковали группу африканцев, игравших в футбол на спортивной площадке города. Об этом в своем Facebook написал один из пострадавших, уроженец Нигерии Бен Зеге.

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