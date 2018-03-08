Грузин мобилизуют на борьбу с клопами

Грузия мобилизуется на борьбу с мраморными клопами, нашествие которых в 2017 году вызвало в стране серьезные проблемы. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Тбилиси 8 марта прошел международный симпозиум «Мраморный клоп (Halyomorpha halys) — глобальный вызов, международный опыт и лучшие пути решения проблем».

Участвовавшие в нем американцы рассказали, что в США с мраморными клопами борются 12 лет. Компания Trece Inc пришла к выводу, что победить вредителя можно только комплексным подходом. «Одно время думали даже завезти биологического врага мраморного клопа, но получилось так, что он сам прилетел и распространился», — сказал глава Trece Inc Билл Лингрен.

В 2017 году мраморные клопы уничтожили в Грузии урожай фундука, кукурузы и фруктов. Химической обработке подверглись 100 тысяч гектаров, но распространение насекомых не удалось остановить. В том же году клоп повредил половину урожая мандаринов в Абхазии.

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