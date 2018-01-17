Столичные арестанты пожаловались на пропажу шашлыков и тортов из меню

Правозащитники направят главе Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) обращение по поводу жалоб столичных арестантов на ухудшение ассортимента в тюремном интернет-магазине, сообщил ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий.

«Раньше к комплексному обеду можно было дозаказать дополнительно блюдо на любой вкус: пирожки, торты, пельмени, шашлыки, ватрушки. Теперь такая возможность исключена вовсе», — отметил правозащитник.

Поток жалоб начался после замены интернет-магазина «Склад СИЗО» на «ФСИН-покупка».

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Прежний магазин, по словам Пятницкого, предоставлял возможность ежедневного выбора между шестью супами, два из которых — вегетарианских. Теперь же ассортимент супов сократился вдвое, выбора среди вторых блюд вообще почти не осталось.

Правозащитник отметил, что многие из постояльцев СИЗО имеют заболевания желудочно-кишечного тракта, предполагающие особую диету либо в силу религиозных взглядов не употребляют тех или иных продуктов. Широкий выбор необходим прежде всего этим людям.

Выбор поставщиков питания, как подчеркнул член ОНК, должен быть прерогативой ФСИН, но служба должна следить за тем, что качество и спектр предоставляемых ими услуг не ухудшались.

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