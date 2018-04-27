Обыгравшие российских юниоров американцы простили Челябинску казус с гимном

Сборная США по хоккею приняла извинения со стороны организаторов юниорского чемпионата мира в Челябинске за замиксованный гимн, который прозвучал после победы американцев над российской командой. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«На заседании директората юниорского чемпионата мира представители Федерации хоккея России (ФХР) и оргкомитета турнира принесли извинения за инцидент с гимном, и делегация USA Hockey их приняла», — сообщили изданию в Международной федерации хоккея на льду.

Сообщается, что казус обусловлен тем, что представители американской стороны не успели проверить правильность записи национального гимна. Музыка впервые прозвучала на челябинской арене.

В четвертьфинале турнира сборная США переиграла россиян со счетом 5:1. В ходе церемонии награждения гимн США прозвучал с наложенной на него мелодией гимна Словакии.

Чемпионат мира по хоккею среди юниорских команд, проходящий в Челябинске, продлится до 29 апреля.

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