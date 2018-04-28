Жителей cела Паника официально попросили успокоиться

Главное управление МЧС по Оренбургской области обратилось к жителям села Паника с просьбой «сохранять спокойствие, по возможности не выходить из дома и следить за сообщениями» ведомства в субботу, 28 апреля.

Спасатели проверяют поступившее утром сообщение о разгерметизации нефтепровода в двух километрах от населенного пункта.

Материалы по теме Рубильник апокалипсиса Что случится, когда на Земле отключится интернет

«На месте работают три передвижные лаборатории для определения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ воздуха (...). В настоящее время аварийный участок отсечен», — отмечается в сообщении. Для эвакуации жителей в случае необходимости подготовили автобусы.

13 февраля жители Ярославской области получили предупреждение об угрозе радиоактивного заражения. Как оказалось, запись с рекомендациями по действиям в условиях ядерной катастрофы вышла в телеэфир из-за системного сбоя программного обеспечения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!