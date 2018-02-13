Россиян предупредили об угрозе ядерного заражения

Жители Ярославской области получили ошибочное предупреждение об угрозе радиоактивного заражения, сообщили «Интерфаксу» в региональном главке МЧС во вторник, 13 февраля.

«Около 9 утра в эфир центральных телеканалов и радиостанций, работающих на территории области, вышло сообщение с рекомендациями в случае угрозы радиационного заражения, — отметил собеседник агентства. — Данное сообщение является записью, которая вышла в эфир автоматически из-за системного сбоя программного обеспечения».

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В МЧС поступило множество звонков от обеспокоенных граждан. Людей призвали не поддаваться панике. Радиационный фон в регионе оперативно был измерен, по данным ведомства, находится в пределах нормы 0,11 мкЗв/ч. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее в январе японская телекомпания NHK оповестила зрителей о пуске баллистической ракеты из Северной Кореи и необходимости экстренной эвакуации. А за несколько дней до этого СМС-сообщения об угрозе атаки баллистических ракет и необходимости срочного поиска убежища получили жители американского штата Гавайи.

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