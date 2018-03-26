Женщина в хиджабе запела от ужаса в самолете

Soheil Foroutan / Facebook

В соцсетях появилось видео, на котором женщина в хиджабе причитает и громко поет в самолете, чтобы отвлечься от плохих мыслей во время взлета и посадки. Ролик опубликовал на своей странице в Facebook пользователь по имени Soheil Foroutan.

Когда воздушное судно успешно взлетело, все пассажиры смеялись и аплодировали испугавшейся мусульманке. Во время следующего ее приступа паники, когда самолет совершал посадку, они успокаивали женщину и принесли ей воды.

Видеоролик набрал почти две тысячи лайков и четыре тысячи репостов.

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В июне 2016 года самолет авиакомпании Virgin America, летевший из Ньюарка в Лос-Анджелес, совершил вынужденную посадку в Денвере из-за неадекватного пассажира. Мужчина, личность которого не раскрывается, пришел в ярость из-за просьбы бортпроводника убрать свой гаджет на время взлета. В результате инцидента никто не пострадал, однако пассажиры заявили, что неадекватный мужчина испугал их.

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