В России впервые согласовали марш за легализацию марихуаны

Власти Санкт-Петербурга согласовали проведение в городе «Конопляного марша» — международной акции за легализацию марихуаны. Об этом сообщил «Лентачу» организатор мероприятия адвокат Аркадий Чаплыгин.

«Я считаю, что каждый человек должен иметь священное право выстрелить себе в ногу... В целом я считаю, что целесообразно легализовать любые наркотики, даже тяжелые», — отметил он.

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В документе от мэрии, фото которого приложено к материалу, указано, что акцию, запланированную на 5 мая, лучше провести в саду 30-летия Октября.

«Конопляные марши» проводят с 1999 года. В России они до нынешнего года проходили стихийно и без согласования с властями.

«Это может быть как-то связано с мероприятием [Алексея] Навального, которое, как и все предыдущие, власти не согласовали. И на фоне его митинга наше шествие уже не кажется чем-то страшным. Мы сумели доказать, что мы мирные и не кусаемся», — прокомментировал изданию решение администрации города член оргкомитета марша Михаил Блазович.

Участники акции требуют прекращения цензуры информации, связанной с коноплей, арестов потребителей легких наркотиков, разрешения использования конопли в медицинских целях, а также для производства одежды и бумаги. В качестве символического жеста организаторы мероприятия планируют посадить на акции обычное дерево.

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