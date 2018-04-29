В Ираке 19 россиянок получили пожизненное за участие в ИГ

Суд в Ираке приговорил 19 россиянок к пожизненному заключению за участие в Исламском государстве (ИГ, запрещено в России), сообщает телеканал Al Sumaria.

Подробностей телеканал не приводит.

В середине апреля иракский суд приговорил к пожизненному заключению или смертной казни семь иностранок, среди пожизненно осужденных оказались две россиянки — уроженки Дагестана Алиса Исмаилова и Эльвира Магомедханова 1992 и 1997 годов рождения.

Суд признал их виновными в терроризме и незаконном пересечении границы.

Иракский суд с августа 2017 года рассматривает дела нескольких сотен женщин. Их обвиняют в том, что они приезжали в страну с мужьями, воевавшими на стороне «Исламского государства», либо вступали в брак с боевиками уже после прибытия.

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