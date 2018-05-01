С генконсульства в Сиэтле тайно сняли российский флаг

Американские власти сняли российский флаг со здания генерального консульства в Сиэтле. Об этом во вторник, 1 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в США.

«Сегодня под покровом ночи со здания резиденции генерального консула России в Сиэтле американскими властями был снят государственный флаг Российской Федерации. Эти противозаконные действия не могут расцениваться иначе как неприемлемые в отношении российского государственного символа и очередной пример грубейшего нарушения официальным Вашингтоном норм международного права», — сказано в заявлении дипмиссии.

В посольстве напомнили, что резиденция генконсула является собственностью России и неприкосновенна. Дипломаты потребовали вернуть флаг на место.

25 апреля МИД сообщил о рейдерском захвате здания.

26 марта власти США в качестве реакции на «дело Скрипалей» объявили персонами нон грата 60 представителей России, а также закрыли российское генконсульство в Сиэтле и предписали консулу покинуть страну до 25 апреля. Российских дипломатов выслали также 27 европейских стран. Москва приняла зеркальные меры.

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