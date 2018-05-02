Трамп заскромничал после предложения наградить его Нобелевской премией мира

Президент США Дональд Трамп прокомментировал предложение южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина выдвинуть его на получение Нобелевской премии мира за усилия по нормализации ситуации на Корейском полуострове. Об этом пишет The Hill.

«Мун очень добр, раз предложил подобное. Главное — нам нужен мир. Это было большой проблемой, но я думаю, что все получится. Посмотрим. Президент Республики Корея очень благороден, я ценю его предложение, но пока надо разобраться с текущей ситуацией. Я хочу это сделать», — заявил он.

Желающие наградить Трампа утверждают, что денуклеаризация Северной Кореи и окончание Корейской войны являются весомыми достижениями для Нобелевской премии.

Бывший президент США Барака Обама получил Нобелевскую премию мира в 2009 году, через девять месяцев после прихода в Белый дом. Награда была присуждена за «исключительные усилия по укреплению международной дипломатии и кооперации между людьми».

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