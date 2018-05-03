Воробьев пообщался с учениками новой школы искусств в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил новую школу искусств в поселке Шаховская, сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 3 мая.

«Очень красивая школа. (...) У нас большая программами по возрождению школ искусств. Они всегда полны детей. Хотел бы поблагодарить преподавателей за то, что такие школы становятся центром притяжения», — сказал Воробьев.

В частности, глава региона осмотрел инструментальное отделение, класс рисования, а также теоретический класс, где дети изучают музыкальную информатику. В ходе встречи со школьниками губернатор спросил их про планы на будущее, а в завершение общения дети сыграли ему свои любимые произведения.

Новое здание стоимостью около 90 миллионов рублей построили в 2017 году, еще около 18 миллионов направили на покупку музыкальных инструментов. В музыкальной школе есть хоровой класс, оркестровый зал, зал для прослушивания экзаменов (концертный зал), хоровой зал, теоретические и индивидуальные классы. Школа рассчитана на 600–800 учеников, уточняется в сообщении.

18 апреля заместитель председателя правительства Московской области Ирина Смирнова рассказала, что более 200 школ и детских садов планируется отремонтировать в регионе в течение трех лет.

Днем ранее Андрей Воробьев сообщил, что на строительство и реконструкцию домов культуры и детских школ искусств в этом году планируется направить шесть миллиардов рублей.

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