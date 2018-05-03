Налоговая опровергла долг Дурова в четыре рубля

Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) опровергли сообщения о четырехрублевом долге основателя Telegram Павла Дурова по налогу на имущество. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители ведомства заявили, что по состоянию на 28 апреля у бизнесмена отсутствует задолженность по налогу на имущество физических лиц. При этом сотрудники УФНС подчеркнули, что могут взыскивать с физлиц налоги и штрафы через суд только в том случае, если сумма долга превышает три тысячи рублей.

«Требования об уплате задолженности и заявления о взыскании задолженности налоговыми органами не формировались и Дурову П.В. не направлялись», — отметили представители УФНС по Санкт-Петербургу.

«Фонтанка» 24 апреля сообщила, что Дуров задолжал налоговой за квартиру в Санкт-Петербурге на улице Ильюшина. Судя по опубликованным данным, перед отъездом за границу у бизнесмена оставался долг в 2 рубля 83 копейки, а оставшиеся 1 рубль и 40 копеек набежали в качестве пени.

«Фонтанка» утверждала, что оплатила налоговые долги предпринимателя, чтобы «основателю Telegram и взыскателям спалось спокойно».

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