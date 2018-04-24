Более половины россиян открестились от Telegram

Около 64 процентов россиян признались, что им нет дела до противостояния Роскомнадзора и Павла Дурова по поводу блокировки мессенджера Telegram. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

При этом 43 процента опрошенных пользователей заявили, что им «совершенно не важна» судьба популярного мессенджера в России. О значимости Telegram рассказала лишь четверть респондентов. Эксперты отметили, что за сохранение доступа в основном выступали молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет: в их возрастной категории протестующих оказалось 45 процентов.

В опросе ВЦИОМ, который проводился в апреле 2018 года, приняли участие две тысячи респондентов старше 18 лет.

Telegram был заблокирован решением Таганского районного суда Москвы от 13 апреля. Причиной ограничения доступа стал отказ сервиса предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. Обязанность предоставлять спецслужбам алгоритм расшифровок переписки прописан в антитеррористическом пакете законов (известном как «закон Яровой»), принятом Госдумой в июне 2016 года.

Мы проводим опрос среди подписчиков ВКонтакте по вопросу блокировки Telegram:

Чтобы ограничить доступ к мессенджеру, 17 апреля представители Роскомнадзора заблокировали более 2,5 миллиона IP-адресов, большая часть из которых принадлежала компаниям Google и Amazon. Из-за активных действий ведомства пострадали некоторые сторонние сервисы, включая мессенджер Viber.

Всего с 16 апреля было заблокировано более 17,5 миллиона адресов, однако регулятору так и не удалось полностью отключить доступ к мессенджеру на территории России.

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