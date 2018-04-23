Дуров предсказал утечку данных пользователей взяткодателям и хакерам

Руководитель мессенджера Telegram Павел Дуров подвел итоги первой недели блокировки сервиса на территории России. В своем посте в социальной сети «ВКонтакте» бизнесмен назвал войну с надзорными органами и силовиками борьбой за цифровое будущее и сохранность данных пользователей.

По мнению Дурова, если какая-либо служба сможет в любое время мониторить личную переписку пользователей, то данные юзеров окажутся под угрозой. Доступ к ним смогут получить совершенно посторонние люди: бизнесмен предположил, что среди третьих лиц могут оказаться взяткодатели, хакеры или агенты других государств. «В результате требование предоставить универсальные пути обхода шифрования через выдачу "ключей" снижает информационную безопасность как элит, так и общества в целом», — заключил Дуров.

Также руководитель Telegram заметил, что ни одна развитая страна не блокирует сервисы передачи данных из-за отказа выдать ключи шифрования. «Отмена права на конфиденциальность — лекарство, которое опаснее самой болезни», — сказал бизнесмен.

Противостояние рядовых пользователей блокировкам Дуров назвал борьбой за цифровое будущее России. По его мнению, неотъемлемыми составляющими прогрессивных времен являются оконечное шифрование и свободный интернет.

В финале обращения бизнесмен призвал сообщать его команде любую инсайдерскую информацию о причинах, планах или методах блокировки.

Ранее Дуров уже выступал с заявлением, где утверждал, что блокировка сервиса Telegram снизит национальную безопасность России и ухудшит качество жизни миллионов россиян.

Мессенджер был заблокирован решением Таганского районного суда Москвы от 13 апреля. Причиной ограничения доступа стал отказ сервиса предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. Обязанность предоставлять спецслужбам алгоритм расшифровок переписки прописан в антитеррористическом пакете законов (известном как «закон Яровой»), принятом Госдумой в июне 2016 года.

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