Telegram предложил способ поддержать свободный интернет

Пользователям Telegram предложили поддержать свободный интернет с помощью бумажных самолетиков в воскресенье, 22 апреля.

«7-й день российские власти блокируют Telegram. Если Вы поддерживаете свободный интернет, запустите из окна бумажный самолет сегодня ровно в 7 вечера», — говорится в сообщении, разосланном через аккаунт сервисных оповещений.

Сообщение получили пользователи мобильного приложения мессенджера, в десктопной версии оно не отображается.

Таганский суд Москвы запретил работу Telegram на территории России 13 апреля из-за того, что его создатель Павел Дуров отказался предоставлять ФСБ ключи шифрования переписки. Юристы компании отмечали также, что выполнить данное требование технически невозможно.

С 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса, позволяющие поддерживать доступ к мессенджеру в России, большинство из них принадлежат Amazon и Google, а 20 апреля приступил к блокировке VPN и прокси-серверов. Из-за активных действий ведомства пострадали некоторые сторонние сервисы, а 22 апреля стало известно, что под блокировку попали несколько адресов главной страницы поисковика Google.

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