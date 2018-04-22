Интернет и СМИ
 
Последние новости
Вычислен отравивший Скрипалей «шпион ФСБ»
Голый американец расстрелял любителей вафель
Роскомнадзор сознался в блокировке Google
11-летний Хасан поможет России разоблачить «Белые каски»
Полузащитник «Зенита» забил прямым ударом с углового
На торги выставят туфли Майкла Джексона для «лунной походки»
Авиакомпания оставила актрису Сотникову без страз на сумке
Украинские радикалы изгнали цыган с Лысой горы
Кэмерон сравнил сиквел «Аватара» с «Крестным отцом»
Новости партнеров

Telegram предложил способ поддержать свободный интернет

Перейти в «Мою Ленту»

Пользователям Telegram предложили поддержать свободный интернет с помощью бумажных самолетиков в воскресенье, 22 апреля.

«7-й день российские власти блокируют Telegram. Если Вы поддерживаете свободный интернет, запустите из окна бумажный самолет сегодня ровно в 7 вечера», — говорится в сообщении, разосланном через аккаунт сервисных оповещений.

Сообщение получили пользователи мобильного приложения мессенджера, в десктопной версии оно не отображается.

Таганский суд Москвы запретил работу Telegram на территории России 13 апреля из-за того, что его создатель Павел Дуров отказался предоставлять ФСБ ключи шифрования переписки. Юристы компании отмечали также, что выполнить данное требование технически невозможно.

С 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса, позволяющие поддерживать доступ к мессенджеру в России, большинство из них принадлежат Amazon и Google, а 20 апреля приступил к блокировке VPN и прокси-серверов. Из-за активных действий ведомства пострадали некоторые сторонние сервисы, а 22 апреля стало известно, что под блокировку попали несколько адресов главной страницы поисковика Google.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В США нашли способ бесконечно избегать блокировки Telegram
Сноуден похвалил Дурова за дух сопротивления
Дуров пожертвует миллионы долларов на обход блокировок в России
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:00Сегодня

Арестантский канал един

Сидельцы покоряют YouTube и учат молодежь жить по понятиям
14:5819 апреля

В США нашли способ бесконечно избегать блокировки Telegram

12:3118 апреля

Обаму заставили обозвать Трампа «полным говнюком»

18:3319 апреля

Роскомнадзор добрался до серверов Microsoft

Интернет и СМИ00:0315 марта

Присмотрись

Сначала они следили за СССР, а теперь — за всем миром
11:0019 апреля

Блогер накормил бомжа печеньем с зубной пастой и попал под суд за издевательства

11:12Сегодня

Роскомнадзор заблокировал Google

17:2019 апреля

Всю переписку россиян сохранят на месяц для ФСБ

Интернет и СМИ00:1119 марта

Живи, но не сейчас

Людям обещают бессмертие. Но для этого нужно умереть
12:4920 апреля

В ФСБ придумали новую причину блокировки Telegram

15:1917 апреля

Роскомнадзор пожаловался на кибератаки

08:0519 апреля

Щенок отказался веселиться с другими собаками, сбежал и прослыл звездой

Россия
«Девственность — это сокровище, зачем его терять?»
Почему россияне отказываются от секса до брака
Стало известно о первых жертвах шторма в столичном регионе
«Многие пожалели о своем решении»
Русские уезжали в Америку и пытались стать элитой. Получилось не у всех
Одноразовые мангалы предложили запретить
Александр Белов (Поткин)«Я — жертва антисемитизма»
Националист Поткин о Гитлере, пророчествах Ванги и шутках над евреями
На Серпуховских чиновников завели два уголовных дела
Московская электричка начала разваливаться на ходу
Все материалы
Мир
Нищий рай
Куба тянется к Америке и забыта Россией. Кастро — всё
11-летний Хасан поможет России разоблачить «Белые каски»
Саудовского короля спрятали в бункер из-за игрушечного самолетика
Вычислен отравивший Скрипалей «шпион ФСБ»
Художник из вас так себе
Что вы знаете о Гитлере: тест «Ленты.ру»
США задумались оставить авианосец в Средиземном море для сдерживания России
Эрдоган назвал США угрозой Турции
Все материалы
Бывший СССР
Президентский отжим
Порошенко припомнили старые грехи. Теперь у него серьезные проблемы
В Ереване задержали главу оппозиции и начали разгон демонстрантов
«Разводят тут армянский Афганистан»
В Ереване продолжаются протесты. Майдан не за горами?
Украинцы высмеяли слова Порошенко об «одной из самых сильных армий»
Армянский бунт
Почему в Ереване штурмуют парламент и дерутся с полицией
Мосты Вильнюса увешали свастиками
Украинские радикалы изгнали цыган с Лысой горы
Все материалы
Экономика
Джефф БезосВсе продам
Самого богатого человека мира давят Трамп и Роскомнадзор. Миллиарды не помогут
Регионы просят тепла
Как может измениться рынок теплоэнергетики к 2025 году
Трубу шатали
Европа ждет «Северный поток-2». Украине останутся крошки
Счета «Реновы» Вексельберга заморозили из-за санкций
Россия и США отказались вкладываться в борьбу с мировой бедностью
ОПЕК ответила на претензии Трампа
Госдеп призвал Украину поднять цены на газ
Все материалы
Силовые структуры
Зарубились
Новокузнецкие бандиты топорами расчищали путь к власти и не щадили никого
Цепные псы
Они наплевали на закон и открыли охоту на авторитетов. Их прозвали «Белой стрелой»
«Он знал, что в пакете, не дурак»
Российский полковник брал деньги у воров и поплатился
Появились кадры задержания сторонника ИГ в Ставрополье
Тамбовский волк
Российский егерь упорно преследовал браконьеров. Его убили и закопали с собаками
Полковнику СК дали 13 лет по делу о взятках
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Папа, не надо!
Бородатый мужик увел ребенка в лес и заставил убивать: God of War
Опять мимо
Система нагревания табака опасна для человека
Лев Троцкий«Еврей правит вами, русскими христианами»
Почему Троцкий проиграл Сталину
Индия откажется от собственных винтовок ради автомата Калашникова
Летающие «Терминаторы» научатся уходить от ракет противника
Российские «Таран» и «Сапсан» уничтожат американских «Гремлинов»
Умер космонавт Владимир Ляхов
Все материалы
Спорт
Соня Федорова«Лучше уехать в Европу, чем строить что-то в России»
Российская сноубордистка — о переезде в США, первой зарплате и алкоголе
Полузащитник «Зенита» забил прямым ударом с углового
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Болельщики «Барселоны» освистали гимн Испании в присутствии короля
Непобежденный российский боксер нокаутировал американца
«Барселона» 30-й раз выиграла Кубок Испании
Буффон собрался уйти из «Ювентуса»
Все материалы
Культура
«Мама, мы все тяжело больны»
Неизвестные фотографии и рисунки Виктора Цоя. Таким его видели только свои
«Грязная сторона раскованного поведения»
Оголенные девицы, пьянь и псы в объективе самого дикого фотографа современности
Авиакомпания оставила актрису Сотникову без страз на сумке
Кэмерон сравнил сиквел «Аватара» с «Крестным отцом»
Умер карлик из «Остина Пауэрса» и «Гарри Поттера»
Стала известна причина смерти актрисы Дорошиной
Журналисты попытались штурмом прорваться на фильм «Ню» в Москве
Все материалы
Интернет и СМИ
Арестантский канал един
Сидельцы покоряют YouTube и учат молодежь жить по понятиям
Недалекие
Суровые русские, кислые американцы, сексуальные индусы и исламский мир без купюр
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
В США нашли способ бесконечно избегать блокировки Telegram
Telegram предложил способ поддержать свободный интернет
Роскомнадзор добрался до серверов Microsoft
Роскомнадзор заблокировал Google
Все материалы
Ценности
Персидские киски
Жены, любовницы и дворцы последнего шаха Ирана
Григорий Лепс«У меня на кладбище знакомых больше, чем живых»
Он развлекал бандитов, проигрывал деньги и нарушал заповеди. Теперь даже не пьет
Ультраортодоксальные евреи-хасиды на празднике ПуримГорячие головы
Радикальных евреев боятся даже на родине. Они слишком модные
Лагерфельд поплатился за поддержку насильников
Ким Кардашьян спасет толстых женщин
В Милане построили мистический лабиринт
Появился новый вид пластики груди
Все материалы
Путешествия
Дзебик и морские чудовища
Москвич на надувном катамаране съел акулу и повидал гигантских скатов
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Нестроевые командиры
Чем на самом деле живет Чечня: женщины, алкоголь и автомобили
Молодожены получили парковку вместо роскошной виллы
Турист приложился к кокаину на могиле Эскобара
Пчелы сорвали рейс в Крым
Российский лоукостер заставит постоять во время рейса
Все материалы
Из жизни
Больше ада и леопарда
Оголенные фрики уходят в отрыв на легендарном фестивале
«Не пьют, не курят, не смотрят порно»
Индийцы бросили есть топленое масло и помешались на бодибилдинге
«Через 15 секунд вы умрете»
Он мечтал подарить людям смерть и изобрел будку самоубийств
Китайцы забили камнями кенгуру ради развлечения
Огромную речную акулу заметили впервые за десять лет и сразу съели
Женщина нашла скрытую камеру в туалете Starbucks
Пытавшемуся вылечить ВИЧ мочой мужчине дали пожизненное за массовое заражение
Все материалы
Неизвестные «Фольксвагены»
«Народные автомобили», о которых вы не подозревали
Тракторный дрэг-рейсинг
История, правила и участники самого безбашенного соревнования в мире
Тест: существуют ли грузовики Kia, Volvo и Ferrari?
Угадываем производителей легковушек, которые замечены в производстве грузовиков
Шоколад ни в чем не виноват
Тест Geely Atlas: китайца, который хочет позавтракать Kia Sportage и пообедать Nissan X-Trail
Компания BMW показала сросшиеся «ноздри» электрокроссовера
Главного моториста Porsche арестовали из-за «дизельгейта»
Чехи проехали на ВАЗ-2101 кругосветку и подарили машину «АвтоВАЗу»
Все материалы
Московское бремя
Ад в Подмосковье отменяется. Там будет рай
Реальные бабки
Пенсионеров лишают жилья. Но они не сдаются
Дайте две
Цены на квартиры в России упали. Но можно сэкономить еще больше
Пермский альфонс уговорил женщину продать две квартиры и почку
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
В Крыму запретили строить жилье у моря
В московском метро задумали ввести паспортный контроль
Все материалы