Американский «Геркулес» рухнул по пути на свалку

Военно-транспортный самолет C-130 «Геркулес» разбился в США, направляясь на свалку авиационной техники. Об этом телеканалу ABC News рассказал представитель Военно-воздушных сил страны.

Транспортник совершал свой последний полет, направляясь на базу ВВС Дэвис-Монтан в штате Аризона. Там расположено «кладбище самолетов», на котором находятся более четырех тысяч списанных летательных аппаратов, предназначенных для разбора на запчасти

Самолет разбился вскоре после вылета из международного аэропорта Саванна/Хилтон Хед в штате Джорджия. Он рухнул на автомобильную дорогу. Погибли девять человек.

Воздушное судно принадлежало ВВС Национальной гвардии США.

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