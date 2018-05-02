Американский «Геркулес» потерпел катастрофу

Военно-транспортный самолет C-130 «Геркулес» разбился неподалеку от международного аэропорта Саванна/Хилтон Хед в штате Джорджия. Об этом в Twitter сообщает Associated Press.

Воздушное судно принадлежит ВВС Национальной гвардии США.

Местный репортер Ромни Смит передает, что всего на борту находились пять человек, подтверждена гибель двух.

Судя по кадрам с места катастрофы, самолет упал рядом с автомобильной дорогой. Туда оперативно прибыли пожарные и медики.

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