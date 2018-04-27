Названы причины крушения самолета с футболистами «Шапекоэнсе»

Причинами крушения самолета с футболистами бразильской команды «Шапекоэнсе» стали нехватка топлива и халатность. Об этом сообщает AFP.

В докладе управления по делам гражданской авиации Колумбии отмечается, что экипаж проигнорировал предупреждение о нехватке горючего, когда самолет был в 40 минутах до места назначения. Вместо того, чтобы приземлиться в ближайшем аэропорту, воздушное судно продолжило лететь в колумбийский Медельин.

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В конце декабря 2017-го вратарь «Шапекоэнсе» Джексон Фольман, потерявший ногу в авиакатастрофе, впервые после случившегося вышел на поле. Футболист забил мяч протезом ноги в благотворительном матче.

28 ноября 2016 года самолет с игроками клуба «Шапекоэнсе», летевший на финальный матч Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьональ» разбился на территории Колумбии. В авиакатастрофе выжили шесть человек, из которых трое — футболисты команды. Помимо Фольмана, спастись удалось Алану Рушелу и Хелио Сампьеру Нето.

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