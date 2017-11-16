Выживший в авиакатастрофе вратарь-ампутант вернулся к тренировкам

Вратарь бразильского клуба «Шапекоэнсе» Джексон Фольман провел первую тренировку с мячом после авиакатастрофы в Колумбии. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте команды.

«Сегодня Фольман провел свою первую тренировку с мячом! Это важный момент для нашей команды!» — написали представители клуба.

Сам голкипер в интервью изданию Globo заявил, что рад вернуться к тренировкам. «Я рад вспомнить о прошедших временах. Думаю, я на правильном пути. Я тренируюсь очень много и думаю, что скоро смогу вернуться в восьмой или девятый дивизион», — пошутил Фольман.

В июле 2017 года футболист совершил первую пробежку по домашнему стадиону «Шапекоэнсе». Игроку из-за полученных травм ампутировали ногу, теперь он использует протез.

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28 ноября 2016 года самолет с игроками клуба, летевший на финальный матч Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьональ» разбился на территории Колумбии. В авиакатастрофе выжили шесть человек, из которых трое — игроки «Шапекоэнсе». Помимо Фольмана спастись удалось Алану Рушелу и Хелио Сампьеру Нето.