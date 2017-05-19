Самолет с футболистами «Шапекоэнсе» совершил экстренную посадку

Самолет с футболистами и тренерами бразильского футбольного клуба «Шапекоэнсе» на борту совершил экстренную посадку в бразильском Порту-Алегри. Об этом сообщает The Sun.

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Команда возвращалась из Аргентины после гостевого матча Кубка Либертадорес с «Ланусом» (2:1). Лайнер не смог приземлиться в бразильском Шапеко из-за проблем со взлетно-посадочной полосой в местном аэропорту. Из Порту-Алегри футболисты добирались на автобусе до места назначения 11 часов.

29 ноября прошлого года самолет, на борту которого находились 68 пассажиров и девять членов экипажа, потерпел крушение недалеко от колумбийского города Медельин. В авиакатастрофе выжили шесть человек, из которых трое — игроки «Шапекоэнсе»: Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето.