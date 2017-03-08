«Шапекоэнсе» выиграл первый международный матч после авиакатастрофы

Футболисты бразильского клуба «Шапекоэнсе» одержали победу в дебютном матче в рамках Кубка Либертадорес, обыграв в гостях венесуэльскую «Сулию». Об этом сообщается на сайте турнира.

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Встреча группового этапа, прошедшая в Маракайбо (Венесуэла), завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Для бразильцев эта победа стала первой на международном уровне после авиакатастрофы, унесшей жизни большинства игроков и членов тренерского штаба «Шапекоэнсе».

29 ноября прошлого года самолет, на борту которого находились 68 пассажиров и девять членов экипажа, разбился недалеко от колумбийского города Медельин. В авиакатастрофе выжили шесть человек, из которых трое являются игроками «Шапекоэнсе»: Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето.