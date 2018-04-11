При падении военного самолета в Алжире погибли 200 человек

В Алжире упал военный самолет. Как сообщает Al-Hadath, погибли по крайней мере 200 человек, выживших в результате авиакатастрофы нет. Официальной информации о количестве жертв пока не поступало.
Катастрофа произошла утром 11 апреля в сельскохозяйственной зоне на севере страны, близ города Блида примерно в 30 километрах от столицы. По информации Alg24, там упал Ил-76, транспортный самолет, перевозивший солдат алжирской армии. Большинство погибших — военные.
К месту падения самолета направлены машины скорой помощи, полицейские и пожарные.
В 2014 году в Алжире упал военно-транспортный самолет «Ильюшин», принадлежащий министерству обороны страны. Тогда погибли 123 человека. Причиной ЧП назвали неблагоприятные погодные условия.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!