При падении военного самолета в Алжире погибли 200 человек

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В Алжире упал военный самолет. Как сообщает Al-Hadath, погибли по крайней мере 200 человек, выживших в результате авиакатастрофы нет. Официальной информации о количестве жертв пока не поступало.

Катастрофа произошла утром 11 апреля в сельскохозяйственной зоне на севере страны, близ города Блида примерно в 30 километрах от столицы. По информации Alg24, там упал Ил-76, транспортный самолет, перевозивший солдат алжирской армии. Большинство погибших — военные.

— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) 11 апреля 2018, 08:20

К месту падения самолета направлены машины скорой помощи, полицейские и пожарные.

В 2014 году в Алжире упал военно-транспортный самолет «Ильюшин», принадлежащий министерству обороны страны. Тогда погибли 123 человека. Причиной ЧП назвали неблагоприятные погодные условия.

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