Кремль отреагировал на «массовое бегство» россиян в США

Очередь у посольства США в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал критично оценивать информацию о якобы рекордном числе россиян, запросивших убежище в США. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 3 мая.

«Скажем так, море лживой информации, нужно очень аккуратно ко всем цифрам подходить. С ходу доверять вряд ли можно», — сказал Песков.

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Так пресс-секретарь ответил на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о рекордном числе россиян, запросивших убежище в США.

Ранее в четверг «Радио Свобода» сообщило, что число россиян, желающих получить убежище в США, побило рекорд 24-летней давности. Как утверждают источники радиостанции, рост числа обращений граждан РФ с просьбой предоставить им убежище начался после 2013 года, когда был принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма.

В январе стало известно, что Белый дом намерен провести иммиграционную реформу. Она позволит 1,8 миллиона человек, которые прибыли в США еще детьми, получить гражданство.

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