Кремль отреагировал на «массовое бегство» россиян в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал критично оценивать информацию о якобы рекордном числе россиян, запросивших убежище в США. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 3 мая.
«Скажем так, море лживой информации, нужно очень аккуратно ко всем цифрам подходить. С ходу доверять вряд ли можно», — сказал Песков.
Так пресс-секретарь ответил на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о рекордном числе россиян, запросивших убежище в США.
Ранее в четверг «Радио Свобода» сообщило, что число россиян, желающих получить убежище в США, побило рекорд 24-летней давности. Как утверждают источники радиостанции, рост числа обращений граждан РФ с просьбой предоставить им убежище начался после 2013 года, когда был принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма.
В январе стало известно, что Белый дом намерен провести иммиграционную реформу. Она позволит 1,8 миллиона человек, которые прибыли в США еще детьми, получить гражданство.