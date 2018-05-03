Рекордное число бегущих в США россиян связали с запретом гей-пропаганды

Число россиян, желающих получить убежище в США, побило рекорд 24-летней давности, сообщает «Радио Свобода».

По последним данным на конец сентября 2017 года, Служба гражданства и иммиграции США (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS) получила 2664 прошения от россиян за год. Это на 39 процентов больше, чем годом ранее. Также был побит рекорд 1994 года, когда американские иммиграционные службы зарегистрировали 2127 таких заявлений от россиян.

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USCIS не раскрывает причины, по которым граждане России желают переехать в Штаты. Согласно закону, убежище может быть предоставлено человеку в случае, если его преследуют или у него есть основания опасаться преследования на родине из-за его расы, национальности, религиозной принадлежности, принадлежности к какой-либо социальной группе или из-за политических взглядов.

Как утверждают источники «Радио Свобода», рост числа обращений россиян с просьбой предоставить им убежище начался после 2013 года, когда в РФ был принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма.

В январе стало известно, что Белый дом намерен провести иммиграционную реформу. Она позволит 1,8 миллиона людей, которые прибыли в США еще детьми, получить гражданство.

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