Суд решил досрочно освободить из колонии бывшего замглавы ФСИН

Центральный районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего заместителя директора ФСИН Николая Криволапова, осужденного на пять лет и восемь месяцев за мошенничество при закупке электронных браслетов. Об этом в пятницу, 4 мая, сообщили «Медиазоне» в пресс-службе суда.

Решение об УДО Криволапова уже обжаловали прокурор и представитель администрации колонии.

Криволапов был осужден вместе со своим бывшим начальником — Александром Реймером, занимавшим пост директора тюремного ведомства с 2009 по 2012 год. 14 июня 2017 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Реймера к восьми годам колонии за мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями.

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Третий фигурант дела — бывший директор ведомственного ФГУП Виктор Определенов — получил 5,5 лет заключения.

По версии следствия, Реймер, Криволапов и Определенов в 2010-2012 годах похитили бюджетные средства, поставив тюремному ведомству оборудование по завышенным в несколько раз ценам. Так, электронный браслет стоимостью 19 тысяч рублей закупался за 108 тысяч, а такое же мобильное устройство вместо тех же 19 тысяч — по цене 128 тысяч.

Следствие утверждает, что лично Реймер в своем рабочем кабинете получил от соучастника Николая Мартынова более 140 миллионов рублей наличными.

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