Звезда поп-рока и соцсетей стала лицом французского аромата

Американский поп-рок-исполнитель и популярный Instagram-блогер Адам Левин выступил в роли амбассадора парфюма Y бренда YSL Beauté. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда.

Первую рекламную кампанию с участием Адама Левина снял режиссер Колин Тилли.

«Я невероятно счастлив попробовать себя в новой роли благодаря YSL Beauté — бренду, который я всегда любил за нестандартный стиль и инновации — и получить возможность обратиться к международной аудитории, — сказал Адам Левин. — Продолжение истории Y имеет для меня большое значение: я хорошо понимаю страсть и стремление подчеркнуть индивидуальность, присущие бренду, и в данный момент я чувствую, что особенно важно донести эти ценности до современного творческого поколения».

Аромат Y Фото: YSL Beauté

Фужерный аромат Y выпущен брендом YSL Beauté, парфюмерно-косметическим подразделением дома Saint Laurent, в январе 2018 года. Автором композиции стал парфюмер Доминик Ропион. По его словам, источником вдохновения для него послужили предметы мужского гардероба: белая футболка и черный пиджак.

Адам Левин — американский актер и певец, вокалист поп-рок-группы Maroon 5. У аккаунта Левина в Instagram — 10,9 миллионов подписчиков. Наставник начинающих музыкантов в шоу The Voice (российский аналог — «Голос»). Лауреат трех премий «Грэмми», «Самый сексуальный мужчина планеты» по версии журнала People (2013), обладатель именной звезды в голливудской Аллее славы (2017).

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