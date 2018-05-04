Индиец посмотрел новых «Мстителей» и умер

В Индии посетитель кинотеатра умер во время просмотра фильма «Мстители: Война бесконечности». Об этом сообщило издание Khaleej Times.

Инцидент произошел 1 мая в городе Проддатур в юго-восточном штате Андхра-Прадеш. 43-летний каменщик Педдапасупула Бааша (Peddapasupula Baasha), работавший на стройке, отправился на сеанс в 3D-формате в честь праздничного выходного.

Персонал кинотеатра отметил, что мужчина остался сидеть в зале после титров, но сотрудники не придали этому значения, так как полагали, что он ждет сцену после титров. Однако когда она прошла, а Бааша так и не встал, они решили проверить, как тот себя чувствует. Его глаза под 3D-очками оказались открытыми, а кожа холодной. Прибывшие на место врачи констатировали смерть и забрали тело для вскрытия.

Полиция взялась за расследование инцидента. По предварительным данным, Бааша скончался либо по естественным причинам, либо из-за сердечного приступа.

В конце марта сообщалось о скончавшемся в результате визита в кино британце. Мужчина застрял в раскладном кресле и запаниковал. У него случился сердечный приступ, спустя неделю он скончался в больнице.

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