Туристов заманят на Эверест едой

На Эвересте планируют установить мировой рекорд, открыв на высоте 3500 метров над уровнем моря временный ресторан. Об этом сообщает Fine dining lovers.

Запуск проекта под названием Triyagyoni состоится в конце мая 2018 года. Планируется, что группа из четырех поваров и десятерых посетителей ресторана совершит восьмидневное восхождение на гору. По пути они будут собирать ингредиенты, чтобы приготовить необычный обед из семи блюд в базовом лагере.

«Самая большая проблема — это, конечно же, высота, которая влияет на все», — поделился шеф-повар из Индии Санджай Тхакур. «Вкус сильно ослабевает, поэтому блюда придется приправить большим количеством специй», — добавил он.

Стоимость участия в гастро-экспедиции составит 5600 долларов (354 тысячи рублей по нынешнему курсу). В стоимость включены перелет, проживание и питание, а также шесть часов свободного восхождения каждый день. По словам участников проекта, все собранные средства будут перечислены в благотворительные организации.

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В декабре 2017 года компания Club Med открыла свой флагманский французский горнолыжный курорт Grand Massif Samoëns Morillo. Курорт, работающий по системе all inclusive, разместился в районе Гран Массиф, в полутора часах езды от Анси и Женевы. Кроме бассейнов и SPA, в отеле также имеется гастрономический ресторан от обладателя двух звезд Мишлен Эдуара Любэ.

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