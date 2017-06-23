Российский шеф-повар приготовит ужин на руинах пирамид майя

Российский шеф-повар Владимир Мухин примет участие в приготовлении ужина для 200 человек на руинах пирамид майя в Мексике. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов фестиваля Hokol Vuh, в рамках которого будет организовано данное событие.

Ужин состоится в пятницу, 23 июня, в районе археологического памятника Аке, в 40 километрах от города Мерида на полуострове Юкатан. В его подготовке примут участие около 20 известных поваров из разных стран мира.

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Среди них — словенка Ана Рош, названная лучшим шеф-поваром в мире среди женщин по версии The World's 50 Best Restaurants. В числе участников также оказался Рене Редзепи — шеф-повар ресторана Noma, неоднократно признававшегося лучшим в мире.

Для подготовки блюд кулинары разобьются на пары. Мухин вместе с мексиканцем Алехандро Руизой сделают тостаду (пресная лепешка) с копченым на листьях авокадо оленем и фруктом момайя. Ана Рош и Елена Рейгадас из Мексики готовятся представить розу с молодым кокосом, морскими улитками, свеклой и зернами какао.

Часть вырученных от продажи билетов на Hokol Vuh средств направят на благотворительные цели — развитие образования и национальной культуры Мексики.

Несколькими днями ранее участники фестиваля посещали археологические памятники Юкатана, ночевали в джунглях, готовили там еду, занимались духовными практиками. Благотворительный ужин стал кульминацией этого опыта.