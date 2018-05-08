Наука и техника
 
Последние новости
Трамп разорвал ядерную сделку с Ираном
Смерч в Тольятти сняли на видео
Суд разрешил украинским националистам патрулировать улицы Киева 9 мая
Чемпион мира поплыл за щенком и утонул
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
PornHub выпустил «грязные» носки
Россиянин связался с ультраправыми, начал зарабатывать на молдаванах и попался
Избивавший нагайками людей на митинге казак оказался сотрудником МФТИ
У «Москвы-Сити» оперативники и спецназ задержали миллионера Ертаева
Новости партнеров

Google научился морзянке

Перейти в «Мою Ленту»

Google добавила азбуку Морзе в клавиатуру Gboard, опцию представили на ежегодной конференции для разработчиков, трансляция шла на сайте мероприятия.

Клавиатура с морзянкой представляет собой два поля — с точкой и с тире (короткие и длинные сигналы). Приложение умеет подсказывать варианты слов, как это делает обычная клавиатура в смартфонах.

Такой способ ввода текста поможет пользователям с серьезными заболеваниями, из-за которых затруднена речь и ограничены двигательные возможности: клавиатура работает вместе с Switch Access для Android.

Компания планирует выпустить бета-версию клавиатуры с Морзе для iOS и Android 8 мая.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Google захотела «убить» СМС
Google выпустила новый Android раньше срока
Google скопирует «монобровь» iPhone X
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:01 3 мая

Накрылись совком

Как американцы собирались жить после завоевания Советским Союзом
18:35 5 мая

Минобороны заявило о готовности запустить «Кинжалы»

19:37Сегодня

Названы сроки полета российско-китайского самолета

07:0019 апреля

В Солнечной системе нашли погибшую планету

Наука и техника00:0630 ноября 2017
Красноармейцы в финском плену. Лагерь в области Париккала

«Красноармейцы — голодные и нищие колхозники»

Сталин обрек тысячи солдат на мучительную смерть и подарил Финляндию Гитлеру
20:45Сегодня

Всю технику парада Победы уместили в одном ролике

17:00Сегодня

Астрономы назвали Плутон планетой

15:5617 апреля

Химики МГУ свернули двумерный теллурид кадмия в нанотрубки

Наука и техника00:0429 апреля
Последняя ежегодная лекция Андрея Зализняка о берестяных грамотах. 26 октября 2017 года

Апостол Андрей

Он раскрыл главную тайну России и завещал искать истину
18:30Сегодня

Вместо российских космонавтов на МКС полетят грузовой контейнер и араб

15:29Сегодня

Российские беспилотные автомобили финишировали у Крымского моста

14:13Сегодня

Подтверждено сходство Солнца с планетой

Россия
Дмитрий Медведев и Владимир ПутинОн не дремлет
Медведев остается в правительстве. И собирает новую команду
«Видите газон? Ставьте палатки и живите!»
Ветеран отбила свой дом у бандитов 90-х, но проиграла церкви
Каникулы в коме
Британка нашла места, где Советский Союз еще не развалился
Россияне попросили Путина запретить РПЦ отбирать школы
Избивавший нагайками людей на митинге казак оказался сотрудником МФТИ
Православные активисты потребовали запретить рассказывать в школах о ВИЧ
Россиянин развесил по поселку портреты своей собаки к 9 мая и улетел в Данию
Все материалы
Мир
В гостях у смерти
Здесь убивают каждый день. И это нормально
В Финляндии сидевшего три раза маньяка-рецидивиста вновь заподозрили в убийстве
Стало известно окончательное решение Трампа по сделке с Ираном
Египетские военные решили сжечь советскими огнеметами кусты с боевиками ИГ
В Риме автобус с пассажирами загорелся и взорвался
Подтвердился второй зарубежный визит Ким Чен Ына
Будет больно
Самые жестокие смертные казни со всего мира
Все материалы
Бывший СССР
Никол ПашинянВкус власти и свободы
Лидер протеста стал премьером Армении. Что будет со страной?
«Жертва Русского мира»
Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
Акция протеста защитников русских школ в Риге«Мягко вытурили за отказ общаться»
Латыши забыли русский, а теперь теряют работу и покидают родину
МВД Украины припугнуло «ряженых ветеранов и городских сумасшедших» перед 9 мая
Суд разрешил украинским националистам патрулировать улицы Киева 9 мая
Юрмала осталась без «Бессмертного полка»
США предрекли возвращение Крыма Украине
Все материалы
Экономика
Олег Дерипаска и Виктор ВексельбергБедные русские
Олигархи пострадали за Россию. Теперь за них заплатят простые граждане
Путин запретил россиянам быть огурцами в бочке
Путин объявил борьбу с доминированием доллара
Названы сроки внесения в Госдуму закона о повышении пенсионного возраста
Торговая война Китая и США дала неожиданный эффект
Казахстан повторил фиаско «Почты России»
Конфеты Порошенко помогли обороне Киева
Все материалы
Силовые структуры
«Это не я, это Москва лютует»
Из-за них 36 человек погибли в шахте «Северная». Главный виновник сбежал в Англию
Константин РудневПолный ашрам
Он считал себя пришельцем и морил россиян голодом, а теперь возродит свою секту
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
У «Москвы-Сити» оперативники и спецназ задержали миллионера Ертаева
Воришка замаскировался под Халка и попал на видео
Гипнотизер ограбил супермаркет на Урале
Штурм дома наркомана с заложницей-дочерью попал на видео
Все материалы
Наука и техника
Хвосты и кресты
Как советская пропаганда унижала фашистов и их союзников
Накрылись совком
Как американцы собирались жить после завоевания Советским Союзом
Солнце мертвых
Самые мощные ядерные взрывы со всего мира
Названы сроки полета российско-китайского самолета
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Астрономы назвали Плутон планетой
Вместо российских космонавтов на МКС полетят грузовой контейнер и араб
Все материалы
Спорт
«Пройдет время, и все поймут»
Медведева ушла от тренера. Она не первая
Названа версия ухода Медведевой от тренера
ФИФА наказала российский футбол за расизм
Японский кикбоксер отправил соперника в нокдаун «сумасшедшим» ударом
Авербух раскритиковал нового тренера Медведевой
Братья Березуцкие вернутся в сборную России
Бывший футболист «Зенита» потерял способность говорить
Все материалы
Культура
Практика лечения заболеваний
Современную драматургию разбавят фольклором
Беттман навсегда
Страсти постыдные и не очень — в объективе великих фотографов мира
«Я хочу раздеться»
Что творилось на жаркой вечеринке в порту Петербурга
Режиссер новых «Мстителей» объяснил скандальную сцену с Тором
Диджей Келвин Харрис разбился в аварии
Ники Минаж примерила кляп и откровенно станцевала в БДСМ-видео
Киркоров объяснился за образ юного алкоголика в клипе на «Цвет настроения синий»
Все материалы
Интернет и СМИ
За доллар в час
На Острове свободы есть все, кроме интернета. Виновата Америка
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
Человек мира
Британская свобода и афганский цирк глазами прославленного российского фотографа
Forbes лишил Путина титула самого влиятельного человека в мире
Девушка вдохнула порошок и угодила в прямой эфир
Роскомнадзор разглядел угрозу для детей в праздновании Дня Победы
Блогер набрала четыре килограмма и внезапно оказалась «жирной»
Все материалы
Ценности
Ничего святого
Что творили звезды на самом безумном балу в мире
От Трампа до Крокодила
Что надевают, на чем приезжают и с кем приходят на инаугурации
Ева Браун в купальном костюмеЛюбовный фронт
О них мечтали все мужчины мира, но началась война
Актриса пришла без нижнего белья на бал с религиозной тематикой
Кара Делевинь открыла тело и закрыла лицо
Футбольный тест-драйв
Ставшая черной белая модель захотела увеличить нос
Все материалы
Путешествия
Нагнали шика
Богачи, вино, кутеж: репортаж из закрытых чертогов «Формулы-1»
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
«Да он же нас сейчас изнасилует»
Москвички отправились на край света и выжили
Стали известны необычные туристические привычки Ким Чен Ына
Туризм стал опасным для Земли
Туристов заманят на Эверест едой
Русский азарт
Золотой «Мерседес», черная икра и синий Киркоров: что творится в сочинском казино
Все материалы
Из жизни
«Русских тут называют боевой нацией»
Россиянин переехал в Китай с тремя детьми и не пожалел
Палец в рот не клади
Люди мечтают попробовать этот загадочный напиток. В нем плавает человечина
Папины бродяги, мамины симпатяги
Бездомные коты злятся, дерутся и зевают во всю пасть. Это красиво
Слепую львицу признали «генетическим недоразумением» и бросили умирать
Голодная белка станцевала на шесте в поисках еды
Хронический «насморк» американки оказался утечкой спинномозговой жидкости
Илон Маск появился на публике с новой девушкой
Все материалы
Двигатели миллионники
Пять легендарных моторов, которые прослужат дольше машины
Почему меняются директора АвтоВАЗа?
Повышения, смутные времена, золотые парашюты и конфликты с властями
Фан ли?
Тест-драйв Lifan X70 – нового китайского кроссовера, который почти догнал старый румынский
Культовые трехдверные внедорожники
Вездеходы с правильным количеством дверей
Раскрыта внешность минивэна проекта «Кортеж»
Вулканическая лава за минуту полностью съела Ford Mustang
«АвтоВАЗ» усовершенствовал «робот» для «Весты»
Все материалы
Верните мне мой...
В каком советском прошлом вы готовы поселиться: тест
Реальные бабки
Пенсионеров лишают жилья. Но они не сдаются
«Мы просто вцепились друг другу в волосы»
Москвичка переехала за город. Деревенские ее возненавидели
Пермский альфонс уговорил женщину продать две квартиры и почку
Московское бремя
Ад в Подмосковье отменяется. Там будет рай
В Крыму запретили строить жилье у моря
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Все материалы