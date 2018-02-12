Google скопирует «монобровь» iPhone X

Корпорация Google планирует добавить в Android поддержку выреза в верхней части дисплея. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

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По данным собеседника агентства, Google планирует полностью пересмотреть Android, чтобы адаптировать его под «новое поколение смартфонов». Это подразумевает добавление в систему поддержки выреза на экране, под которым находятся разговорный динамик, камера и другие датчики. Также компания хочет увеличить автономность смартфонов и расширить возможности Google Assistant.

На данный момент среди Android-смартфонов вырез на экране имеет лишь Essential Phone. Отмечается, что таким образом Google даст больше возможности для разработчиков, а выход похожих на iPhone смартфонов подтолкнет пользователей продукции Apple к переходу на Android. iPhone X стал одним из первых смартфонов с «монобровью», и многие китайские компании уже скопировали дизайн аппарата.

iPhone X был представлен осенью 2017 года, его цена в России начинается от 80 тысяч рублей. Одной из главных особенностей смартфона стал сканер лица Face ID, который расположен в верхней части дисплея вместе с динамиком и фронтальной камерой.

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