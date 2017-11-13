Владельцам iPhone X позволили скрыть «монобровь»

В магазине App Store появилась программа Notch Remover, позволяющая замаскировать вырез на экране смартфона, также называемый «монобровью», или «челкой». Об этом пишет The Verge.

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Программа просто добавляет черную область на изображение, которое впоследствии устанавливается как обои рабочего стола. Благодаря тому, что в смартфоне используется OLED-матрица, эта область сливается с «монобровью».

При этом в Apple настаивают на том, чтобы разработчики не пытались замаскировать вырез: «Не маскируйте и не акцентируйте внимание на ключевых особенностях дисплея. Не пытайтесь скрыть края дисплея, панель с сенсорами или полоску для доступа кнопки "Домой", помещая в эти области черные полосы сверху и снизу экрана».

Приложение Notch Remover продается за один доллар (75 рублей).