Порошенко подсчитал российских военных в Донбассе

На неподконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской областей Украины находились до 10 тысяч российских военнослужащих. С таким заявлением в интервью телеканалу CBS News выступил президент Украины Петр Порошенко.

«Мы имеем подтвержденные цифры, что в разные периоды их количество колебалось от 2,5 тысяч до 10 тысяч — регулярных российских войск на оккупированной территории [Донбасса]», — сообщил он.

Материалы по теме Незалежный товар Как за 25 лет независимости Украина превратилась в «Антироссию»

«Плюс у них почти 50 тысяч военнослужащих, так называемых “российских добровольцев”, которые были мобилизованы Российской Федерацией и доставлены туда. Они притворяются, что они не солдаты регулярной армии. Но это российские граждане и российские солдаты. Они используют российское оружие и боеприпасы. Они — россияне», — заявил Порошенко.

Также президент Украины утверждает, что до половины участников конфликта в Донбассе со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик составляют россияне. «Россия хочет дестабилизировать Украину. Они хотят дискредитировать достижения революции достоинства (так на Украине называют события зимы 2013-2014 годов и последующую смену власти в стране— прим. «Ленты.ру»», — добавил украинский лидер.

«Многие обозреватели думают, что мы на Украине имеем "холодную войну“. Я хочу разочаровать их — это не "холодная война". Это — горячая война. И каждый день у нас есть погибшие мирные жители и украинские солдаты. И в этой ситуации, безусловно, нам нужны миротворцы [ООН]», — заключил Порошенко.

Вооруженное противостояние в Донбассе, вызванное государственным переворотом на Украине, продолжается с апреля 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву в агрессивных намерениях и причастности к боевым действиям в регионе. В ответ Россия постоянно указывает на отсутствие доказательств и подчеркивает, что не участвует во внутриукраинском конфликте.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!