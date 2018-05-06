Порошенко признался в нелюбви к деньгам

Президент Украины Петр Порошенко признался, что не любит деньги. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Focus.

Журналист попросил украинского лидера продолжить фразу: «Я люблю деньги, потому что...», на что тот ответил, что не любит деньги.

Интервьюер также поинтересовался у Порошенко, получается ли у него «усложнять жизнь» олигархам в стране, будучи одним из них. Президент не стал отрицать, что относится к этому кругу, но подчеркнул, что не видит никаких препятствий в борьбе с ними.

Порошенко, владеющий кондитерским концерном Roshen, входит в пятерку богатейших людей Украины. Как отмечает РИА Новости, за 2017 год частные компании, принадлежащие украинскому лидеру, получили госконтракты на сумму 29,3 миллиона долларов.

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