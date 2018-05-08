Подтверждено сходство Солнца с планетой

Международная группа ученых подтвердила существование в недрах Солнца гигантских волн Россби, которые вызваны вращением звезды вокруг своей оси. Подобные возмущения обычно формируются в атмосфере и океанах Земли, но исследователи уже находили первые свидетельства наличия волн в солнечной короне. Об этом сообщает издание Science Alert.

Волны Россби формируются во всех вращающихся жидкостях, однако на Солнце их амплитуда и период колебаний очень малы, что делает их обнаружение трудным. Исследователи проанализировали данные шестилетних наблюдений за фотосферой, проведенных с помощью Solar Dynamics Observatory. Высокое разрешение полученных снимков позволило наблюдать за перемещением отдельных гранул — зернистых образований на поверхности Солнца, образованных конвекцией плазмы. Диаметр гранулы достигает около 1,6 тысячи километров.

Движение гранул позволило обнаружить стабильные громадные вихри, существующие в недрах светила на глубине до 20 тысяч километров. По мнению исследователей, они получили более убедительное доказательство волн Россби, чем американские астрофизики, которые отслеживали перемещение ярких элементов в структуре солнечной короны. В новой работе не была подтверждена связь между волнами в верхних слоях атмосферы Солнца и возмущениями в его недрах.

В дальнейшем ученые планируют изучить, как волны Россби влияют на состояние звездной атмосферы и космическую погоду, которая характеризует влияние Солнца на магнитное поле Земли.

Волны Россби на нашей планете образуются в океанах и атмосфере умеренных широт и представляют собой периодические распространяющиеся возмущения. Они оказывают большое влияние на земную погоду (например, становятся причиной наводнений на Балканах).

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