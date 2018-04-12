Ближайшая к Солнцу звезда стерилизовала планету

Группа астрономов из США и Испании зарегистрировала самую мощную вспышку на ближайшей к Солнечной системе звезде — красном карлике Проксима Центавра. Взрыв был такой силы, что мог наблюдаться невооруженным взглядом. По мнению ученых, катастрофа должна была уничтожить жизнь на экзопланете Proxima b, если она там имелась. Об этом сообщает издание Science Alert.

Вспышка наблюдалась в марте 2016 года. Явление усилило количество видимого света, излучаемого Проксимой Центавра и воспринимаемого человеческим глазом, в 68 раз. Это соответствует видимой звездной величине 6,8, то есть красный карлик, который раньше был невидим для невооруженного глаза, стал очень слабо различимой звездой. В течение взрыва было выделено 10 в 33,5 степени эрг, что примерно в 10 раз больше, чем у любой другой зафиксированной до этого вспышки на данной звезде.

По оценке исследователей, катастрофа способна повлечь за собой истощение озонового слоя на ближайшей планете на 90 процентов. При этом интенсивность ультрафиолетового излучения достаточна, чтобы уничтожить устойчивые к этому типу радиации микроорганизмы. По мнению ученых, такие взрывы происходят на красных карликах часто, и планеты, вращающиеся вокруг них, вероятно, полностью безжизненны.

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