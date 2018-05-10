Маска заподозрили в кумовстве

Акционеры Tesla хотят исключить из совета директоров компании родного брата основателя корпорации Илона Маска — Кимбала, сообщает Business Insider.

Инвестфонд CtW Investment Group просит не голосовать на будущем собрании совета за переизбрание трех его членов — Антонио Грасиаса (Antonio Gracias), Джеймса Мердока (James Murdoch) и Кимбала Маска.

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Брат Илона Маска не имеет опыта работы в автомобильной отрасли и не подходит для управления компанией. Его взяли из-за кумовства, как и Джеймса Мердока, сына медиамагната Руперта Мердока, считают в инвестфонде. Родственник Маска был избран в совет директоров в феврале, а Джеймс — в июле прошлого года. Теперь инициативная группа акционеров требует голосовать против их переизбрания на собрании совета, которое состоится в июне.

По данным Банка международных расчетов, дети и родственники топ-менеджеров, работающие на высоких позициях в компаниях, создают эффект «отрицательного отбора»: получают больше, меньше работают и хуже замечают инвестиционные возможности. В среднем у каждого двадцатого топ-менеджера в США есть пристроенный в компанию родственник. На развивающихся рынках ситуация еще хуже, отмечают эксперты.

Tesla 2 мая отчиталась об убытках пятый квартал подряд. За первые три месяца 2018 года они составили 710 миллионов долларов. Кроме того, акции автопроизводителя упали после того, как на конференц-колле об итогах квартала Маск отказался отвечать на некоторые вопросы, назвав их скучными.

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