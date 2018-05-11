В Осло умер Михаил Альперин

В Осло скончался джазовый пианист и композитор Михаил Альперин. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщил в Facebook музыкант Андрей Кондаков.

«Сегодня не стало Миши Альперина. Мы узнали это от Лины Петровой. Три месяца назад мы провели вместе два дня у них в гостях в Осло», — написал Кондаков.

Альперину был 61 год.

Михаил Альперин был участником таких коллективов, как ВИА «Букурия» под руководством Александра Бирюкова при Кишиневской госфилармонии, ансамбль «Арсенал» Алексея Козлова, а также первого джазового квартета в Молдавии, кишиневского ансамбля «Кварта».