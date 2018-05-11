В НАТО заметили возрождение российской армии

Возрождение Вооруженных сил России заметно на фоне утери стран НАТО навыков планирования и проведения масштабных учений. Об этом говорится в опубликованном альянсом докладе аналитика исследовательского подразделения НАТО Диего Руис Палмера, сообщает РИА Новости.

По его словам, с 2009 года становится все очевиднее, что российские вооруженные силы быстро восстанавливаются после двух десятилетий упадка и недостаточного внимания в период после окончания «холодной войны». В докладе говорится, что в настоящее время Россия — единственная страна в Европе, способная проводить внезапные учения и задействовать в учебной подготовке соединения сил и средств численностью от 60 тысяч человек.

Эксперт считает, что опыт операций в Сирии создал новую базу для оперативных навыков и тылового потенциала российских военных.

Практика внезапных проверок российской армии возобновлена с 2013 года — после назначения на пост министра обороны в ноябре 2012 года Сергея Шойгу. В начале 2016 года Владимир Путин заявил, что внезапные проверки армии хорошо себя зарекомендовали и позволяют последовательно повышать боеготовность армии и флота. Он предложил продолжить эту практику.

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